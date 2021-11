Stiri pe aceeasi tema

- Un baiat de 4 ani a scapat ca prin minune, dupa ce a alunecat de pe o stanca in padure. Minorul impreuna cu parinții sai facea o drumeție in padurile din Kentucky, SUA, vinerea trecuta.

- Regia Naționala a Padurilor – Romsilva a publicat imagini spectaculoase cu doi lupi intr-o padure din Parcul Natural Apuseni. Filmarea a fost posibila datorita unei camere de monitorizare a faunei amplasata in padure de specialiștii Romsilva. Romania are una dintre cele mai mari populații de lup din…

- Reprezentanții Regiei Naționale a Padurilor „ROMSILVA” au anunțat astazi ca o camera de supraveghere a surprins, zilele trecute doi lupi, intr-o padure din Parcul Natural Apuseni. „Imagini foarte frumoase cu doi lupi intr-o padure din Parcul Natural Apuseni intr-o filmare realizata de o camera de monitorizare…

- 3 zile a fost de negasit! Tanarul de 25 de ani din Șieu Sfantu, care a fugit de la Psihiatrie in weekend a fost gasit! Acesta este cercetat in stare de libertate și a intrat direct in carantina, dupa ce a intrat in contact cu o persoana cu Covid. UPDATE: Tanarul a fost gasit de catre polițiști și a…

- De 3 zile este de negasit! Polițiștii inca il cauta pe tanarul de 25 de ani din Șieu Sfantu, care a fugit de la Psihiatrie in weekend, dupa ce a amenințat ca se sinucide cu un ciob dintr-un geam. Acesta s-ar ascunde intr-o padure și nu ar avea apa și mancare, potrivit concubinei. Un șantaj care a mers…

- O fetita de 13 ani a fost gasita moarta, duminica, intr-o rapa adanca dintr-o padure aflata pe raza comunei Telciu. Cu o seara inainte familia a anuntat Politia despre disparitia ei, potrivit datelor comunicate de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Bistrita-Nasaud. Din primele informatii, fetita…

- Un barbat de 48 de ani din comuna Telciu si-a pierdut viata, marti dupa-masa, dupa ce a fost lovit de un lemn in padure, in zona Muntilor Tibles, potrivit datelor comunicate de Serviciul de Ambulanta Judetean (SAJ) Bistrita-Nasaud, noteaza Agerpres. Cel care a sunat la 112 a fost fiul barbatului.…

- Barbatul povestește ca a fost indragostit dintotdeauna de filmele și literatura fantastice. Acesta mai are un vis: sa adune o comunitate de "hobbiți" in padure, iar aceasta sa ii poarte numele, relateaza Realitatea PLUS.Ineditul personaj italian este de parere ca traiul strabunilor sai era foarte apropiat…