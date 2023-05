Șase accidente grave pe DN 6, în Banat, în primele patru luni ale anului IPJ Caraș-Severin a transmis ca, de la inceputul anului și pana acum, pe DN 6 s-au produs șase accidente grave, soldate cu trei morți. Statistica este, insa, mai puțin sumbra decat cea de anul trecut. „De la inceputul anului pana in prezent pe DN 6 s-au produs șase accidente rutiere grave, cu aproximativ 30% mai […] Articolul Șase accidente grave pe DN 6, in Banat, in primele patru luni ale anului a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

- O persoana a murit și patru au fost ranite in urma unui accident produs pe o șosea din județul Caraș-Severin. Cinci autovehicule au fost implicate in evenimentul rutier. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane accidentul a avut loc pe DN 6 Caransebeș – Lugoj, la kilometrul…

- Vineri, la ora 20:00, polițiști de la Poliția Orașului Bocșa au observat un autoturism care circula pe strada Sadovei din oraș, care la un moment dat a acroșat doua autoturisme parcate in fața unui imobil. „La volanul autoturismului in cauza a fost identificat un barbat de 37 de ani din oraș, care,…

- Un nou accident grav de circulație a avut loc ieri seara in județul Caraș-Severin. Doua mașini au fost implicate in incidentul din Oțelu Roșu, care a dus la ranirea a trei persoane, doi adulți și un minor. Accidentul s-a produs pe strada Hațegului din Oțelu Roșu. SVSU Oțelu Rosu și Ambulanța SMURD Caransebeș…

