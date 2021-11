In declarații una zic, iar in amendamente alta fac. Proiectul de lege privind obligativitatea certificatului verde la locul de munca devine, cu ajutorul amendamentelor comune ale PSD și PNL, vaccinare obligatorie. Singura concesie facuta este amanarea vaccinarii forțate cu o luna sau cu doua luni. Daca amendamentele depuse de PSD și PNL raman in aceasta […] The post Sarutul lui Iuda. PSD și PNL, acord pentru vaccinarea obligatorie first appeared on Ziarul National .