Sărutul înseamnă schimbul a vreo opt milioane de bacterii ! In timpul unui sarut cu durata de 10 secunde, partenerii fac un schimb de aproximativ 8 milioane de bacterii. Și atunci se pune intrebarea ne mai sarutam sau nu? Potrivit unor estimari științifice, un om poate sa aiba in gura aproximativ 20 de miliarde de bacterii. Printre acestea au fost identificate peste 600 de specii […] The post Sarutul inseamna schimbul a vreo opt milioane de bacterii ! appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

