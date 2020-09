SARS-CoV-2: Speranțe în ceea ce privește o testare mai eficientă La finele lunii septembrie va fi lansat un test rapid pentru depistarea noului coronavirus, a anunțat grupului farmaceutic elvețian Roche, ceea ce ofera speranțe pentru o testare mai eficienta. Rezultatul va fi disponibil, potrivit specialiștilor, in 15 minute. Testul va fi mai intai disponibil in țarile care recunosc „marcajul CE”. O eticheta obligatorie pentru produsele care urmeaza sa fie comercializate in Uniunea Europeana. SARS-CoV-2: 40 de milioane de teste Grupul dorește, de asemenea, sa depuna „o cerere de autorizare in regim de urgența” la Agenția SUA pentru Medicamente (FDA), potrivit… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Testul pentru Covid-19, care va da rezultatul in 15 minute, va fi lansat pe piața: Cate teste vor fi disponibile lunar Marți, 1 septembrie, Grupul farmaceutic elvetian Roche a anuntat lansarea, la sfarsitul lunii curente, a unui test de depistare a noului coronavirus, care va da rezultatele…

- Grupul farmaceutic elvetian Roche va lansa pe piața, la sfarsitul lunii septembrie, un test de depistare a noului coronavirus, care va da rezultatele in doar 15 minute. Acest test pentru antigenele SARS-CoV-2, virus la originea pandemiei de COVID-19 care a ucis peste 851.000 de oameni in intreaga lume…

- Grupul farmaceutic elvetian Roche a anuntat marti lansarea, la sfarsitul lunii septembrie, a unui test de depistare a noului coronavirus, care va da rezultatele in 15 minute, relateaza AFP.Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul 109: Javrelor! Leprelor! Aici este vorba despre…

- Grupul farmaceutic elvetian Roche a anuntat marti lansarea, la sfarsitul lunii septembrie, a unui test de depistare a noului coronavirus, care va da rezultatele in 15 minute, relateaza AFP, citata de Agerpres.Acest test pentru antigenele SARS-CoV-2, virus la originea pandemiei de COVID -19 care a ucis…

- Spitalul de Obstetrica Ginecologie „Dr. I. A. Sbarcea” Brașov anunța ca, incepand de astazi, 29 iulie, programarile pentru teste Covid-19 se fac doar online, pe site-ul unitații spitalicești. Reprezentanții maternitații Brașov menționeaza ca nu se accepta mai multe persoane pe o singura programare,…

- Conducerea unitații a anunțat ca va prelua o parte din solicitarile de testare pentru COVID-19, dupa ce activitatea de testare de la UMFST a fost sistata incepand de ieri. In momentul de fața se fac intre 60 și 90 de teste pe zi la Spitalul Clinic Județean Mureș, iar capacitatea de testare ar putea…

- 113 centre de testare in judete si in Bucuresti Foto: MApN. Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sibiu anunta ca, începând de astazi, laboratorul unitatii va efectua teste PCR pentru COVID-19 si la cerere, contra cost, respectiv 300 de lei. Rezultatul va…

- Ministerul Sanatații a publicat pe site-ul sau lista centrelor unde se pot face teste pentru COVID-19, in contextul in care, incepand cu 15 iulie, Grecia nu mai permite intrarea in țara fara un test negativ, facut cu cel mult 72 de ore inainte. Lista publicata de Ministerul Sanatații include centrele…