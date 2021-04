Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatații anunța ca in ultima perioada a crescut numarul tinerilor diagnosticați cu forme severe de COVID, iar la terapie intensiva sunt și copii internați/ In total sunt 167 de copii internați in spital, infectați cu SARS-COV-2. 16 dintre ei sunt la terapie intensiva. Sunt copii care au…

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, a anuntat duminica, ca sunt 167 de copii cu COVID-19 internati, dintre care 16 la terapie intensiva. Doi dintre cei aflati la ATI sunt intubati. Voiculescu a precizat ca Romania inregistreaza duminica doua „recorduri” nedorite si anume numarul pacientilor cu COVID-19…

- Multa lume continua sa sufere din cauza pandemiei, care nu ține cont de varsta. Aproximativ 90 de copii bolnavi de COVID sunt internați in spitale, iar 5 dintre ei sunt intubati, afirma secretarul de stat in Ministerul Sanatații, Andreea Moldovan.

- Ministerul Sanatatii a reluat astazi, 16 martie a.c., videoconferinta cu managerii spitalelor de la nivel judetean in care s au analizat masuri privind cresterea capacitatilor de tratare a pacientilor COVID 19 in sectiile de terapie intensiva. La videoconferinta au participat secretarul de stat in Ministerul…

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii, Andreea Moldova, cu atribuții aproape integral de ministru plin, anunța ca luni va fi gata Ordinul care prevede spitale in plus, cu circuite mixte. Vezi și: Florin Cițu, dupa ședința CNCCI: Ne pregatim pentru un numar mai mare de cazuri, pentru a…