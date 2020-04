Stiri pe aceeasi tema

- Studiul publicat de revista Annals of Internal Medicine arata ca, dupa prelevarea unei mostre oculare la trei zile dupa internarea unui pacient testat pozitiv la spitalul Spallanzani la sfarsitul lunii ianuarie, care suferea de conjunctivita bilaterala, cercetatorii institutului au reusit sa detecteze…

- SARS-CoV-2, virusul care a declansat pandemia de COVID-19, este prezent si in secretiile oculare ale pacientilor testati pozitiv si, prin urmare, poate fi o alta sursa importanta de contagiere, potrivit unui studiu realizat de Institutul National de Boli Infectioase Lazzaro Spallanzani din Roma,…

- Un nou studiu aparut in revista de specialitate "Annals of Internal Medicine" sustine ipoteza transmiterii virusului responsabil de Covid-19 si prin secretii oculare. Daca pana acum stiam in mod cert ca virusul se transmite cel mai rapid prin tuse, stranut sau vorbitt, moment in care ies din gura noastra…

- Mai multe țari eforturi pentru a descoperi un mijloc de a combate noul coronavirus. In acest moment, au inceput deja testarile unor vaccinuri experimentale in cateva state. China, locul unde a izbucnit pandemia, a anunțat prima testare clinica a unui vaccin impotriva virusului Sars-Cov2, relateaza AFP.…

- Virusul SARS-CoV-2, care provoaca boala coronavirus, poate supravietui in aer timp de cel putin 30 de minute si sa se propage pana la 4,5 metri, cu alte cuvinte, mai departe decat ''distanta de securitate'' recomandata de autoritatile sanitare din intreaga lume, potrivit unui studiu…

- Ministerul Sanatatii a anuntat, joi, ca, pana in acest moment, pe teritoriul Romaniei a fost confirmat un singur caz de infectare cu virusul COVID – 19 (noul coronavirus), astfel ca nu se poate vorbi de o epidemie. Barbatul care a contactat virusul a fost transportat la Bucuresti, la Institutul National…

- Coronavirus a pus stapanire pe intreag globul. Toata lumea este speriata de infectarea cu virusul ucigas, gandindu-se la masuri pentru a preveni situatia. Institutul de Boli Infecțioase „Matei Balș” a transmis astazi un anunt, conform caruia, virusul ucigas va ajunge curand si la noi in tara!