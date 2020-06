SARS-CoV-2, descoperit în canalizările din Barcelona cu un an înainte de pandemie Cercetatorii de la Universitatea din Barcelona (UB) au detectat prezența SARS-CoV-2 in eșantioane de ape uzate colectate la Barcelona pe 12 martie 2019, scrie lavanguardia.com, ceea ce inseamna ca a fost prezent cu un an inainte de pandemia de coronavirus la nivel mondial (11 martie 2020) și starea de alarma a fost decretata in Spania […] The post SARS-CoV-2, descoperit in canalizarile din Barcelona cu un an inainte de pandemie appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

