- Pierduse manșa tur cu 1-0, dar era vazuta favorita la calificarea în sferturile Champions League. Juventus a fost eliminata de Lyon din cea mai importanta competiție a cluburilor de pe Batrânul Continent, campioana Italiei parasind întrecerea dupa 2-1 cu Lyon. Cristiano Ronaldo…

- Inter ar putea repeta schema de la Juventus din 2014, Massimiliano Allegri fiind liber de contract, dar il are in vizor și pe Mauricio Pochettino, demis de Tottenham, curtat insa și de campioana Italiei. „Daca-l aduci pe Antonio trebuie sa accepți intreg pachetul aferent!". Maxima care circula de mult…

- Paulo Dybala a suferit o intindere a dreptului femural al coapsei stangi in meciul impotriva Sampdoriei, scor 2-0, si va lipsi minimum zece zile. La limita pentru returul "optimilor" Ligii Campionilor. "Alarma Champions! Dybala in mare pericol sa nu joace cu Lyon". Anuntul facut azi de Gazzetta dello…

- SASSUOLO - JUVENTUS 3-3. Liderul a fost iar intors de la 2-0, suferind teribil la Reggio Emilia. Wojciech Szczesny a evitat dezastrul, in fata clonei Atalantei, in care Vlad Chiriches s-a descurcat admirabil in duelurile cu Cristiano Ronaldo si Gonzalo Higuain. Juventus pare scapata de sub control in…

- Pirlo are 40 de ani si a jucat ultimul meci din activitate pentru New York City in noiembrie 2017. Andrea Pirlo, care a evoluat la cele trei mai cluburi italiene (Inter Milano, AC Milan, Juventus), a castigat de doua ori Liga Campionilor si de sase ori campionatul Italiei. El este campion mondial cu…

- Austria nu iși redeschide deocamdata granița cu Italia, potrivit unui anunț facut de ministrul de Externe Alexander Schallenberg, citat de agenția ANSA. „Deschidem spre 7 țari vecine și nu vor mai exista controale, ca inainte de pandemie. Datele nu ne permit deschiderea graniței cu Italia, dar intenționam…

- Cel puțin pana in 2023, Juventus nu va aparea oficial in jocurile celor de la EA Sports, inclusiv FIFA 21. Intortocheate sunt caile contractelor de imagine, iar cel incheiat in 2019 intre campioana Italiei și cei de la Konami a fost o lovitura grea pentru cei de la EA Sportss. Astfel, cei care iubesc…

- Neamțul Sebastian Vettel (32 de ani) este in ultimul an de contract cu Ferrari, iar negocierile dintre cele doua parți s-au blocat. BBC anunța ca Vettel va pleca de la Ferrari la finalul acestui an, cand ii expira contractul. Pilotul și echipa italiana nu au ajuns la niciun acord pentru prelungirea…