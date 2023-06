Șarpe de un metru şi jumătate, într-un cartier din Cluj-Napoca Un sarpe de un metru si jumatate, aparut in apropierea unui imobil din cartierul Manastur din Cluj-Napoca, a fost capturat de catre echipaje de jandarmi si voluntari. Reptila a fost eliberata in mediul sau natural, departe de zonele locuite. Interventia autoritatilor a avut loc dupa ce o persoana din Cluj-Napoca a sunat la 112, duminica […] The post Șarpe de un metru si jumatate, intr-un cartier din Cluj-Napoca appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

