Stiri pe aceeasi tema

- Un cinematograf in aer liber din orașul german Dusseldorf a devenit locul ideal unde tinerii se casatoresc acum. Din spatele unui geam din plexiglas, ofițerul starii civile ii casatorește, iar invitații, din mașini, claxoneaza de bucurie. Tinerii proaspat casatoriți spun ca nu au avut alta soluție,…

- La data de 3 mai a.c., ora 20.24, Poliția a fost sesizata apelul de urgența 112, despre faptul ca un barbat a avariat mai multe autoturisme din incinta unui atelier auto, din municipiul Zalau. Ajunși la fața locului locului, polițiștii au identificat 24 de autoturisme avariate, majoritatea aveau oglinzile…

- In jurul orei 22.20, politistii Sectiei 1 Politie Rurala Grosi, au oprit pentru control un autovehicul condus pe DJ.182B Sacalașeni. In urma verificarilor, politistii au identificat soferul ca fiind un barbat de 40 de ani din Coltau. Deoarece emana halena alcoolica, acesta a fost testat cu aparatul…

- 360 de muncitori romani au plecat in toiul nopții cu autocarele in Slovenia, la plantat de hamei. Noua autobuze Nomago cu 18 șoferi au așteptat doua zile in vama ungaro-romana inainte de intrarea in țara. Ajunși in Slovenia, lucratorii romani raman vreme de șapte zile in carantina inainte de a incepe…

- Vineri, in jurul orei 18.00, politistii Secției 6 Sarasau, au fost sesizati despre faptul ca o persoana a cazut in valea unui parau din Rona de Sus cu un ATV. Ajunsi la fata locului, politistii au constatat ca un minor a condus un ATV, neinmatriculat pe un drum public din comuna Rona de Sus. Acesta…

- În noaptea de 11 aprilie pompierii din nordul țarii au intervenit în doua cazuri pentru a stinge trei automobile în municipiul Balți. Primul caz s-a produs pe strada Alexandru cel Bun 40. Apelul la 112 a fost recepționat la ora 01:21. La fața locului a intervenit un echipaj…

- Un accident rutier s-a petrecut cu putin timp in urma pe DN 1C, la Recea. Potrivit primelor informatii, doua masini sunt avariate, traficul fiind blocat. La fata locului se afla echipaje de politie si pompieri. Stire in actualizare Foto Marius Dex / Radare Maramures Source

- Duminica, in jurul orei 11.00, politistii Sectiei 1 Politie Rurala Grosi au fost sesizati cu privire la comiterea unui furt dintr-o anexa gospodareasca din Coltau. Primele verificari efectuate au relevat faptul ca in noaptea de sambata spre duminica, persoane necunoscute au patruns prin efractie in…