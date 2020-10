Cetatea regelui Decebal, Sarmizegetusa Regia era inima Daciei, o așezare impunatoare și bogata pe Dealul Gradiștei. Cetatea de pe stanca sau cetatea de la inalțime s-ar traduce complicatul nume pe care il are Sarmizegetusa Regia. Sarmizegetusa Regia nu trebuie confundata cu Sarmizegetusa Ulpia Traiana, cetatea ridicata de romani dupa infrangerea definitiva a dacilor. Cetatea marelui rege dac a fost distrusa din temelii, risipita pe dealuri și locuitorii luați in robie sau alungați in salbaticie. Numai prin distrugerea totala a capitalei dacilor, Imparatul Traian putea fi sigur ca aceștia nu…