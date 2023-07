Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a demisionat. Prin plecarea lui Nicolae Ciuca din fruntea Guvernului se va declansa procedura pentru rocada premierilor in cadrul coalitiei de guvernare, o premiera in politica din Romania. Dupa depunerea mandatului din funcția de premier, Nicolae Ciuca nu va mai ramane in Guvern.…

- Nicolae Ciuca a anunțat ca merge la Cotroceni pentru a-și depune mandatul. Demisia sa inseamna inceperea procedurilor pentru rotativa guvernamentala, premier urmand sa fie numit, potrivit protocolului semnat intre PNL, PSD și UDMR, Marcel Ciolacu, președintele social-democraților. „Astazi a venit momentul…

