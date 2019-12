Stiri pe aceeasi tema

- Voucherele de vacanța vor fi menținute și in bugetul pe anul 2020, dar la nivelul anului 2019, insa autoritațile vor elimina cerințele suplimentare de capital pe care guvernul PSD le-a impus administratorilor de pensii de la Pilonul II.”Nu vom afecta voucherele de vacanta. Propunerea va fi sa mentinem…

- Premierul Orban a dezmintit informatiile privind cresterea varstei de pensionare. Este un "fake news marca unei anumite parti"."Nu am spus asta. Am spus urmatorul lucru: in anumite domenii cum sunt Educatie, Cultura, Sanatate sunt persoane care pot sa lucreze si dupa varsta de 65 de ani…

- Fostul ministru al Muncii, Lia Olguța Vasilescu, dezvaluie planul secret al PNL. Dupa ce zilele trecute Klaus Iohannis anunța ca Legea pensiilor trebuie sa fie modificata, in spațiul public au aparut informații conform carora PNL ar pregati creșterea varstei de pensionare. Vasilescu spune ca mai…

- Guvernul vrea eliminarea pensiilor speciale pentru ca, așa cum spune vicepremierul Raluca Turcan, costa 9 miliarde de euro bugetul Romaniei. Calculele lui Turcan sunt invalidate de fostul premier Victor Ponta, care precizeaza ca pensiile speciale fac 9 miliarde de lei, nu euro.Oricum ar fi,…

- Ludovic Orban considera ca este utila reexaminarea sistemului constituțional și legislativ, când va exista momentul politic oportun. Ceea ce toți am trait în ultimii câțiva ani ne-a demonstrat ca valorile constituționale au nevoie sa fie permanent vegheate, pentru ca derapaje de la…

- Ludovic Orban a anunțat ca guvernul liberal va da o noua lege a pensiilor, deși cea facuta de PSD nu a inceput sa fie aplicata! Premierul a precizat ca maririle pensiilor vor fi efectuate conform legii, dar, in condițiile in care PNL vrea sa o schimbe, e greu de ințeles despre ce mariri vorbește…

- Sarmiza Andronic, analist politic, a comentat, vineri seara, la Romania TV, modul in care președintele Klaus Iohannis se implica in activitatea Guvernului Ludovic Orban. Iohannis a declarat, de nenumarate ori, ca va coordona activitatea executivului.”Nu exista parghii prin care sa faca asta.…

- Sarmiza Andronic, analist politic, a comentat situația din PSD, unde Marcel Ciolacu este in fruntea puciștilor care vor sa preia putere, prin decapitarea actualei conduceri, care o are in frunte pe Viorica Dancila.”Nu știu daca va disparea PSD. Se lupta doua grupuri, care erau o singura echipa.…