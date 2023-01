Sărmașu: Tractor răsturnat pe calea ferată de pe un autocamion Pompierii militari din cadrul Secției Sarmașu au fost solicitați sa intervina vineri, 20 ianuarie 2023, in jurul orei 14.40, la un accident rutier produs in localitatea Sarmașu. Potrivit informațiilor furnizate de Biroul de presa al Inspectoratului pentru Situații de Urgența "Horea" al județului Mureș, un tractor transportat de un autocamion s-a rasturnat "in urma balansului" … Post-ul Sarmașu... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii militari din cadrul Detașamentului Reghin au fost solicitați sa intervina marți, 17 ianuarie 2023, in jurul orei 19.15, la un incendiu izbucnit la o fabrica din localitate, aflata pe strada Ierbușului. Potrivit informațiilor preliminare furnizate de Biroul de presa al Inspectoratului pentru…

- Pompierii militari din cadrul Detașamentului Tarnaveni au fost solicitați sa intevina marți, 17 ianuarie 2023, in jurul orei 6.30, la un accident rutier petrecut in localitatea Ganești. Potrivit informațiilor furnizate de Biroul de presa al Inspectoratului pentru Situații de Urgența "Horea" al județului…

- Joi, 12 ianuarie, in jurul orei 9.00, echipa pirotehnica din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența "Horea" al județului Mureș au executat o misiune de distrugere a muniție asanata in ultima parte a anului 2022, in poligonul special amenajat. "Au fost distruse controlat patru bombe de aruncator…

- Pompierii mureșeni au fost prezenți la datorie 24 de ore din 24 pentru intervenția imediata la solicitarile cetațenilor și gestionarea optima a situațiilor de urgența, produse la nivel local, a informat luni, 16 ianuarie, Biroul de presa al Inspectoratului pentru Situații de Urgența "Horea" al județului…

- Pompierii militari din cadrul Detașamentului Tarnaveni au fost solicitați sa intervina sambata, 31 decembrie, in jurul orei 13.30, la un accident care a avut loc in municipiul Tarnaveni. Potrivit informațiilor preliminare furnizate de catre Biroul de presa al Inspectoratului pentru Situații de Urgența…

- Pana in prezent, in decursul anului 2022, la nivelul județului Mureș au avut loc 788 de accidente rutiere, iar in 28 dintre acestea a fost necesara intervenția echipajelor de descarcerare, a anunțat luni, 14 noiembrie, Biroul de presa al Inspectoratului pentru Situații de Urgența "Horea" al județului…

- Sambata, 5 noiembrie, la ora 11.00, Biroul de presa al Inspectoratului pentru Situații de Urgența "Horea" al județului Mureș a remis un buletin informativ despre accidentul care a avut loc in noaptea de sambata spre duminica pe DJ 151A in localitatea Șaulia, soldat cu decesul conducatorului auto. "In…

- In ultimele 24 de ore, pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența "Horea" al județului Mureș au avut 58 de solicitari, respectiv o alta situație de urgența și 57 de intervenții SMURD, a informat joi, 3 noiembrie, Biroul de presa al instituției. "De asemenea, tot in aceasta…