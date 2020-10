Stiri pe aceeasi tema

- Marea problema pe care o avem astazi este legata de digitalizarea marilor aparate de stat. Avem probleme la digitalizarea Ministerului de Finante, Ministerului Sanatatii, Ministerului Muncii, Ministerului Educatiei si nu doar atat. Sunt resurse financiare alocate. Vom avea resurse si pentru exercitiul…

- Romania are potentialul de a deveni economia digitala cu cea mai rapida crestere din Uniunea Europeana (UE), datorita unui ecosistem puternic IT existent aici, a declarat, joi, la cea de-a X-a editie a conferintei #certCON10, Sabin Sarmas, presedintele Autoritatii pentru Digitalizarea Romaniei (ADR)."Avem…

- Romania a semnat un proiect major pe fonduri europene, prin care se finanteaza o platforma pentru identitate electronica online, a declarat, joi, presedintele Autoritatii pentru Digitalizarea Romaniei (ADR), Sabin Sarmas, la prima editie a evenimentului Ziua Nationala a Comertului Electronic."In…

- Consiliul National pentru Transformare Digitala va fi lansat, cel mai probabil, peste doua saptamani, online, a anuntat joi Sabin Sarmas, presedintele Autoritatii pentru Digitalizarea Romaniei (ADR), la prima editie a evenimentului Ziua Nationala a Comertului Electronic, informeaza Agerpres."Am…

- Semnatura electronica este unul dintre pilonii esentiali in procesul de digitalizare a Romaniei si am reusit sa facem o schimbare ce parea greu de acceptat cu ani in urma, aceea de a obliga toate institutiile publice din Romania sa primeasca documente semnate electronic, a declarat, joi, presedintele…

- Platforma Ghiseul.ro reprezinta un indicator puternic pentru tot ce se intampla in ultima perioada in Romania pe zona de digitalizare, a declarat, joi, presedintele Autoritatii pentru Digitalizarea Romaniei (ADR), Sabin Sarmas, la prima editie a evenimentului Ziua Nationala a Comertului Electronic.…

- Sabin Sarmas, presedintele Autoritatii pentru Digitalizarea Romaniei (ADR), a participat miercuri, 9 septembrie, la Smart Transformation Forum 2020, ca panelist la sectiunea Smart City, Ongoing Process. In interventia sa, Sabin Sarmas a evidentiat rolul deosebit de important al ADR ca liant intre performanta…