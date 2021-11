Stiri pe aceeasi tema

- Alte 891 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova.Din numarul total de cazuri, 6 cazuri asociate cu contact in afara țarii: 2-Germania 2-Rusia, 1-Romania, 1-Marea Britanie.

- Potentiala escaladare a tensiunilor care exista in regiune, pe fondul „cresterii posturii asertive” a Rusiei si al folosirii actiunilor hibride, ramane pentru Romania un subiect „major de ingrijorare” privind securitatea nationala, a afirmat, joi, seful Statului Major al Apararii (SMAp), Daniel Petrescu.

- Pandemia covid-19 a ucis peste cinci milioane de oameni in lume de cand Biroul OMS dn China a anuntat aparitia bolii, la sfarsitul lui decembrie 2019, potrivit unui bilant realizat pe baza unor date oficiale de AFP. Acest bilant, intocmit luni la ora 21.30 GMT (23.30, ora Romaniei), ia in calcul mortile…

- Gigantul rus Gazprom si Republica Moldova au anuntat vineri prelungirea cu cinci ani a unui acord de livrare a gazului rusesc catre Chisinau, care se confrunta cu penurii si reproseaza Moscovei ca a crescut pretul, relateaza AFP."Partile au ajuns la un acord cu privire la preț,auditul datoriei…

- Ministrul desemnat la Ministerul român Afacerilor Externe, Dan Barna, a afirmat, la audierea din comisiile parlamentare, ca Republica Moldova mai are rezerve de gaz pentru câteva zile si ca acesta este un moment în care România trebuie sa intervina. Marți, în…

- ​​Simona Halep a revenit în țara dupa eliminarea de la Indian Wells, sportiva noastra vorbind despre traseul de la turneul californian, dar și despre competițiile la care va mai juca în acest an."A fost un drum lung, cu o escala mare, de șapte ore, dar bine ca sunt acasa. Este greu…

- Alte 213 de cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 189 in randul persoanelor nevaccinate. Din numarul total de cazuri, trei sunt asociate cu contact in afara țarii: Romania, Elveția, Rusia.

- „Mucusul marin”, care a invadat recent coastele turce ale Marii Marmara, ameninta sa se transforme intr-un dezastru ecologic regional și sa ajunga și in Marea Neagra, avertizeaza biologii turci. Ei spun ca țarile de coasta, intre care Rusia și Romania, ar trebui sa-si coordoneze eforturile pentru a…