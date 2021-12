Stiri pe aceeasi tema

- MASA DE CRACIUN: Bucate tradiționale vechi de peste 100 de ani. Cum se fac sarmalele, ciorba cu afumatura sau raciturile Agitație mare in aceste zile pentru pregatirea mesei de Craciun. Gospodinele au pregatit deja ingredientele si bucatele care vor face deliciul familiei la tradiționala masa cu familia…

- Politehnica Timișoara a primit pe Stadionul Știința vizita echipei Banat Girls, formatie din Resita care joaca in acest seyon acasa la Comlosu Mare. Un meci, ultimul din sezonul regulat, inceput pe soare și terminat pe ploaie, un joc cu cinci goluri și multe alte ocazii, o partida al carui fluier final…

- Noua Ordine Mondiala a intrat in linie dreapta. In lume se instaureaza o alta oranduire sociala, economica și politica, iar cine nu ințelege asta da dovada de naivitate. Par cuvinte dure, dar este chiar mesajul transmis de Suveranul pontif liderilor adunați la Paris, la ultimul Forum pentru Pace. The…

- Autostrada Sebeș-Turda (A10) precum și Autostrada Targu Mureș au intrat in linie dreapta. Doua dintre cele mai importante proiecte de infrastructura rutiera din Transilvania, aflate in execuție, au intrat pe ultima suta de metri și se apropie cu pași rapizi de deschiderea circulației in urmatoarele…

- Tribunalul București a reluat, marți, dezbaterile in dosarul de mare corupție privind trecerea insulei Belina și a Brațului Pavel de la Apele Romane la Consiliul Județean Teleorman. La termenul de marți al procesului magistratul a l-a audiat prin aplicație, pe o tableta, pe fostul secretar…

- Tuzla va avea propria retea de distributie gaze naturaleIn luna mai, Primaria Tuzla a depus documentatia pentru infiintarea retelei de gaze in localitate. Raspunsul a venit in august, favorabil autoritatii locale. Este vorba de "Infiintare retea distributie gaze naturale in comuna Tuzla, judetul Constanta",…

- In timp ce avocatul lui George Burcea visa la clasarea dosarului de conducere sub influența drogurilor, judecatorii au dispus, recent, inceperea procesului in care actorul s-ar putea alege cu o condamnare cu suspendare sau cu o amenda penala.