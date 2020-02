Stiri pe aceeasi tema

- Prima etapa de Cupa Mondiala la Sarituri cu schiurile organizata vreodata de Romania a fost caștigata de campionul german Karl Geiger, cu doua sarituri de 100 de metri. Podiumul a fost completat de...

- Germanul Karl Geiger, de pe al doilea loc in clasamentul mondial, a adunat 270,3 puncte pentru cele doua sarituri care au masurat fiecare cate 100 de metri. Podiumul a fost completat de compatriotul sau Stephan Leyhe cu 264, 7 puncte (99 de m și 97, 5 m), și de austriacul Stefan Kraft, cu 264, 5 puncte…

- Sportivul norvegian Marius Lindvik s-a impus, joi, in calificarile pentru prima etapa de Cupa Mondiala masculina la sarituri cu schiurile desfasurata la Baza Olimpica de pe Valea Carbunarii - Rasnov. Lindvik a castigat gratie unei sarituri de 98 metri, care i-a adus 124,1 puncte, devansandu-i in clasament…

- Germanul Severin Freund, fost campion mondial la sarituri cu schiurile, revine in competitii dupa ce a absentat mai bine de un an din cauza unei accidentari, scrie dpa. El va fi prezent in Romania, la Rasnov, in aceasta saptamana, acolo unde va avea loc etapa din Cupa Mondiala de sarituri, vineri si…

- Valea Carbunarii din Rașnov a organizat, in acest weekend, o etapa din Cupa Mondiala de Sarituri cu Schiurile, la feminin. In cele doua concursuri individuale de sambata și duminica s-au impus Chiara Hoelzl (Austria) și Maren Lundby (Norvegia), scrie Mediafax.Romania a avut o singura reprezentanta…

- O noua zi de excepție la Rașnov, la Cupa Mondiala la Sarituri cu Schiurile! In cea de a doua etapa desfașurata la Complexul Olimpic de Sarituri cu Schiurile, sportiva din Norvegia a fost cea care a obținut locul I. Locurile II și III au fost ocupate de sportivele din Austria. FIS Women’s World Cup in…

- In week-end, pe Valea Carbunarii din Rașnov, a avut loc Cupa Mondiala la sarituri cu schiurile (feminin), iar Chiara Hoelzl (Austria) și Maren Lundby (Norvegia) și-au adjudecat primul loc in cele doua zile de concurs A fost distracție pe masura, sambata și duminica, la Rașnov! 52 de fete din 16 țari…

- Norvegianul Marius Lindvik a reusit a doua sa victorie consecutiva in Turneul celor Patru Trambuline la sarituri cu schiurile, impunandu-se sambata in concursul de la Innsbruck (Austria), in fata polonezului Dawid Kubachi, care a preluat conducerea in clasamentul general, informeaza AFP. …