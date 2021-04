Săream până dădeam cu capul de îngeri Lucian Avramescu Copil fiind saream coarda Și cand imi lipsea sfoara de canepa, Fiindca din canepa era, Saream pana la cer In vremurile acelea din canepa se fabricau cu andreaua izmene și nu substanțe de luat mințile, Iar daca in gradina aveai cultura de canepa Se chema ca ești gospodar Fiindca era o cultura de camași de tort Și de ițari și de frunze pentru Evele sarace Ce de izmene are Gheorghe in gradina ziceau muierile Mirandu-se galeș Fiindca unele il vazusera și fara Copil fiind saream coarda Și cand imi lipsea sfoara de canepa, Fiindca din canepa era, Saream pana la cer fara nimic Și… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

