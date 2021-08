Sarea românească a pierdut bătălia cu importurile Deși in subteran avem unele dintre cele mai mari zacaminte din Europa, peste jumatate din sarea alimentara pe care o consumam provine din import. Producatorii romani incearca sa schimbe situația și sa recaștige o parte din piața. Citeste articolul mai departe pe tvrinfo.ro…

Sursa articol si foto: tvrinfo.ro

