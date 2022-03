Preturile la alimente si energie in zona euro ar trebui sa inceteze sa mai creasca, ceea ce va ajuta zona euro sa evite o combinatie intre stagnarea cresterii economice si inflatie ridicata, un scenariu negativ denumit stagflatie de catre economisti, a declarat miercuri presedintele Bancii Centrale Europene, Christine Lagarde, informeaza Reuters. In paralel, datele oficiale publicate miercuri arata ca inflatia in Spania a urcat la 9,8% in luna martie, cel mai ridicat nivel de dupa luna mai 1985, in timp ce datele regionale colectate din cinci landuri sugereaza ca Germania, cea mai mare economie…