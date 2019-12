''Sardinele'' italiene cer eliminarea decretului anti-imigraţie al lui Salvini "Sardinele" italiene, o miscare de tineret care s-a nascut acum o luna la Bologna pentru a protesta impotriva politicilor de extrema-dreapta, au organizat duminica la Roma prima lor reuniune nationala si au cerut eliminarea decretului anti-imigratie al fostului ministru de interne si lider al partidului Liga Matteo Salvini, informeaza EFE. Dupa ce sambata s-au adunat masiv in capitala italiana pentru un protest, la care au participat peste 40.000 de persoane conform cifrelor politiei si 100.000 conform organizatorilor, responsabilii miscarii s-au intalnit duminica intr-o cladire ocupata pentru… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Sardinele" italiene, o miscare de tineret care s-a nascut acum o luna la Bologna pentru a protesta impotriva politicilor de extrema-dreapta, au organizat duminica la Roma prima lor reuniune nationala si au cerut eliminarea decretului anti-imigratie al fostului ministru de interne si lider…

- Zeci de mii de persoane au protestat, sâmbata dupa-amiaza, în centrul Romei, denuntând ascensiunea partidelor populiste de extrema-dreapta, mitinguri similare, de amploare mai mica, fiind organizate si în alte orase europene, inclusiv la Londra si Bruxelles, relateaza Mediafax…

- ''Sardinele'', o noua miscare civica italiana creata ca reactie impotriva liderului opozitiei de dreapta radicala Matteo Salvini, organizeaza sambata in Piata San Giovanni din Roma un protest masiv impotriva acestuia, sperand sa atraga cel putin 100.000 de participanti, relateaza…

- ''Sardinele'', o noua miscare civica italiana creata ca reactie impotriva liderului opozitiei de dreapta radicala Matteo Salvini, organizeaza sambata in Piata San Giovanni din Roma un protest masiv impotriva acestuia, sperand sa atraga cel putin 100.000 de participanti, relateaza agentiile DPA si…

- PENSII SPECIALE. Presedintele USR, Dan Barna, a declarat sambata ca pensiile speciale ale parlamentarilor pot fi eliminate, in timp ce ale magistratilor si ale militarilor nu, avand in vedere ca...

- „Inca din primele trei zile ale acestei guvernari vedem cum se confirma, din pacate, toate avertismentele PSD. Guvernul lui Iohannis nici nu s-a instalat bine la Palatul Victoria si anunta deja taieri de salarii in Sanatate, scumpirea medicamentelor, inchiderea magazinelor cu mancare romaneasca ieftina,…

- Selectionerul nationalei de rugby a Australiei, Michael Cheika, a demisionat duminica dupa eliminarea primei reprezentative de la Cupa Mondiala din Japonia, sambata, in urma infrangerii din sferturi, cu scorul de 40-16, in fata Angliei, a anuntat Federatia de resort din aceasta tara. ''Stiam…

- Deținatoarea trofeului Cupei Romaniei a fost eliminata inca din 16-imile competiției. Viitorul a pierdut, scor 0-1, in fața echipei din Liga a III-a, Sanatatea Cluj. Jucatorul in varsta de 31 de ani, Laurețiu Rus, a marcat golul care i-a calificat pe ardeleni in optimi, anunța MEDIAFAX.Citește…