- Statiunile Mamaia si Eforie Nord sunt in topul preferintelor Sursa articolului: Litoralul romanesc, cea mai rezervata destinatie pentru weekend-ul de Rusalii Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- Comisia Europeana a anuntat joi, 13 iunie, intrarea in vigoare a primelor norme emise de UE cu privire la combaterea violentei impotriva femeilor si a violentei domestice. Acestea includ casatoria forțata, partajarea neconsimtita de imagini intime („revenge porn”) și alte forme de harțuire și violența…

- Comisia Europeana și federația paneuropeana de protejare a moștenirii culturale Europa Nostra au anunțat, azi, caștigatorii Premiilor Europene pentru Patrimoniu/Premiilor Europa Nostra 2024. Dintre premiile acordate, unul a mers catre proiectul de renovare dintemelii a bisericii sasești (evanghelice)…

- Guvernul a validat in ședința de joi, 23 mai, un ajutor de stat pentru TAROM de aproape 100 milioane de euro, dupa ce a obținut acordul Comisie Europene. Premierul Marcel Ciolacu a adaugat ca acum compania are toate condițiile pentru a devenit la fel de eficienta financiar ca alte companii aeriene.…

- A murit marele actor Costel Constantin. Maestrul nu era cunoscut cu probleme de sanatate. In vara anului 2023, actorul a decis sa se retraga din viața artistica. Costel Constantin s-a nascut la data de 20 octombrie 1942, la Galați. Acesta a absolvit Institutul de Arta Teatrala și Cinematografica din…

- Costica Caileanu, in varsta de 54 de ani, și-a pierdut viața intr-un cumplit accident petrecut intre Navodari și Corbu Sursa articolului: Doliu in lumea sportului romanesc. Costica Caileanu a murit, intr-un groaznic accident rutier. Fostul campion la culturism avea 54 de ani Credit autor: Realitatea…

- Aceasta analiza din a doua etapa se bazeaza pe constatarile Raportului comun privind ocuparea fortei de munca din 2024, care cuprinde o analiza din prima etapa a tuturor statelor membre. Raportul comun privind ocuparea fortei de munca a fost prezentat de Comisie in cadrul Pachetului de toamna al semestrului…

- Comisia Europeana a decis, miercuri, sa demareze o procedura de infringement prin trimiterea unei scrisori de punere in intarziere Romaniei, pentru ca nu aplica in mod corect regulile Directivei 2011/7 privind combaterea intarzierii in efectuarea platilor in tranzactiile comerciale, informeaza un comunicat…