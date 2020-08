Sardele fără mască în InterRegio de Pitești Tren CFR de la București la Pitești, ticsit cu pasageri, fara respectarea recomandarilor de calatorie Imagini surprinse vineri seara intr-un tren regio al CFR care vine de la București și urmeaza sa ajunga la Pitești in jurul orei 21:00, arata ca sunt foarte mulți calatori care stau pe scaune unul langa altul și sunt și […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldearges.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Meciul restant din etapa a 8-a a play-off-ului Ligii 1, FCSB – CFR Cluj, se joaca astazi, de ora 21.45 ( live text pe gds.ro ), pe Arena Nationala. Cum importanta acestui joc are conotatii mari in privinta stabilirii campioanei Romaniei nu poate lipsi tensiunea. Un succes al Universitatii Craiova pe…

- BUCURESTI, 30 iul – Sputnik. Noile rachete de croaziera de la bordul submarinelor rusești par a fi o adevarata durere de cap pentru Statele Unite, judecand dupa cuvintele lui Glen VanHerck, locotenent general al Forțelor Aeriene ale Statelor Unite, scrie Sputnik France.Submarin rusesc secret - Imagini…

- Șeful Jandarmeriei Argeș, colonelul Gheorghe Lupescu, s-a infectat cu coronavirus și e internat la Spitalul Colentina din București. Lupescu a facut testul Covid-19 pe 14 iulie, cand a aflat ca este infectat și pe 15 iulie s-a s-a internat la Spitalul Colentina. Citește și: Lovitura pentru Guvernul…

- Polițiștii bucureșteni au dat 20 de amenzi in noaptea de sambata spre duminica celor prinși ca nu poarta masca de protecție in spatii publice inchise, spatii comerciale si la locul de munca, scrie Mediafax. Poliția Capitalei a anunțat, duminica, faptul ca razia a vizat 146 societați comerciale din București,…

- Cutremurul s-a produs duminica, 7 iunie 2020, la ora locala a Romaniei 22:18:49. Acesta a avut o magnitudine 3.7 pe scara Richter si s-a produs la o adancime de 128 km. S-a resimtit in apropierea urmatoarelor orase: 59km E de Brasov, 61km N de Ploiesti, 115km N de Bucuresti, 131km S de Bacau,…

- Un cutremur cu magnitudinea 4,8 pe scara Richter s-a produs, marti, in zona seismica Vrancea. Cutremurul catalogat de specialiști ca fiind unul mediu s-a inregistrat la ora 14:12, s-a produs in Zona Seismica Vrancea, in judetul Covasna, la adancimea de 117 km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor…

- Spitalul modular va avea o suprafața de 1.200 mp și o capacitate de 38 de paturi, echipate cu gaze medicale, astfel incat sa poata fi transformate in paturi de terapie intensiva, a explicat președintele Asociației Daruiește Viața, Carmen Uscatu, pentru HotNews.ro. Spitalul este format din trei module,…