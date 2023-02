Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Banica se bucura de o familie frumoasa și implinita alaturi de Lucian, partenerul ei de viața. Vedeta a postat o imagine emoționanta alaturi de soț și copii. Indragita cantareața a transmis un mesaj de Valentine's Day. Ce sfat prețios le-a oferit femeilor indragostite.

- Anca Serea comunica des cu fanii și impartașește momentele importante din viața sa. De aceasta data, vedeta și-a ingrijorat comunitatea, dupa ce s-a afișat cu perfuzia la mana. In plus, și unul dintre copii are probleme de sanatate, dupa cum a marturisit vedeta pe Instagram.

- O inregistrare video ce are doar cateva secunde a facut senzație in mediul online, la mai puțin de 24 de ore de la publicare. Cine este vedeta din Romania care și-a uimit fanii cu cea mai recenta apariție la plaja: „Ne-ai omorat!” Vedeta care și-a uimit fanii cu cea mai recenta apariție Dupa maratonul…

- Laura Cosoi este mai fericita ca niciodata de cand a devenit mama. In urma cu jumatate de luni, familia s-a marit din nou, dupa ce a adus-o pe lume pe Lara, cea de-a treia fiica. Astazi, este o zi speciala pentru vedeta, caci micuța a implinit șase luni.

- Lora, in varsta de 40 de ani, traiește o frumoasa poveste de dragoste de mai bine de 7 ani cu Ionuț Ghenu. Cei doi se ințeleg foarte bine, iar in carand vor sa faca nunta, chiar daca au amanat evenimentul de mai multe ori in ultima vreme, pe motiv ca nu au timp sa se ocupe de organizare.Lora este una…

- Madalina Ghenea a ajuns de urgența la tribunal! Fanii modelului au ramas fara reacție atunci cand au auzit noile vești. Starul internațional s-a prezentat imediat in fața judecatorilor din cauza unor datorii. Ce se intampla in cazul vedetei? Primul termen va avea loc saptamana viitoare. Nimeni nu și-ar…