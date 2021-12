Stiri pe aceeasi tema

- Anul care se incheie a fost bogat in noi recorduri in fotbalul mondial. Pentru Cristiano Ronaldo, acest an a fost unul deosebit. El a depașit doua dintre cele mai importante recorduri mondiale: cel privind numarul de goluri pentru o echipa naționala și cel al numarului de goluri in meciuri oficiale,…

- Sportiva româna Bianca Costea a stabilit un nou record național, luni, la 16, 17, 18 și 19+ ani (seniori), în proba de 50 metri liber la Campionatul Mondial de natatie în bazin scurt de la Abu Dhabi.Costea a înregistrat timpul de 24:78 secunde, astfel doborând un…

- Internationalul polonez Robert Lewandowski a marcat al 43-lea sau gol pe parcursul unui an calendaristic in campionatul de fotbal al Germaniei, doborand astfel recordul legendarului atacant german Gerd Muller (42), stabilit in 1972, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Lewandowski (34 ani) a…

- Internationalul ivorian Sebastien Haller, atacantul echipei Ajax Amsterdam, a reusit sa marcheze in fiecare dintre cele sase meciuri din faza grupelor Ligii Campionilor la fotbal, egaland astfel recordul realizat de portughezul Cristiano Ronaldo in editia 2017-2018 a celei mai importante competitii…

- Grupul rus Gazprom PJSC a anuntat, luni, un profit net record de 581,8 miliarde ruble (7,8 miliarde de dolari), in trimestrul al treilea al acestui an, comparativ cu pierderile de 251 miliarde de ruble, in perioada similara a anului trecut, dupa ce pretul gazelor naturale in Europa, principala sursa…

- Franța a facut spectacol cu Kazahstan, careia i-a aplicat o corecție aspra, 8-0 pe „Parc des Princes” din Paris. Kylian Mbappe a fost one-man-show contra kazahilor. Superstarul de 22 ani al lui PSG a facut cel mai bun meci la naționala din ultima perioada, reușind sa inscrie de patru ori in poarta Kazahstanului,…

- Sarbul Novak Djokovici va incheia anul 2021 pe primul loc in clasamentul ATP. Este al saptelea an terminat ca lider de Djokovici, un record. Tenismenul sarb si-a asigurat locul de lider pe final de an calificandu-se in finala Rolex Paris Masters, dupa ce l-a invins pe polonezul Hubert Hurkacz,…

- Cel mai mare numar de cazuri noi COVID-19 din pandemie este anunțat sambata, pentru ultimele 24 de ore. Numarul noilor contaminari a fost 12.590.In Timis, in ultimele 24 de ore, 617 persoane au fost confirmate cu covid 19. Au fost efectuate 3.437 de teste, dintre care 1.612 teste rapide. In Timisoara…