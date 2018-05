Stiri pe aceeasi tema

- Un urmarit international a fost retinut si arestat provizoriu la Galati, dupa ce a fost depistat pe o nava sub pavilion sarbesc.Barbatul, cetatean sarb nascut in Croatia, figura dat in urmarire internationala, pe numele sau fiind emis un mandat european de arestare pentru savarsirea infractiunii de…

- Un criminal de razboi sarb a fost identificat și prins la Galați. Urmarit prin Interpol pentru genocidul din 1991, din fosta Iugoslavie, el era angajat ca și marinar pe o nava de transport maritim.

- Presedintele Coreei de Sud a primit sase noi ambasadori straini, saptamana trecuta. Printre acestia se numara si ambasadorul Columbiei la Seoul, Juan Pablo Rodriguez Barragan, scrie Washington...

- Un tribunal international va trebui astazi sa judece recursul impotriva ultranationalistului sarb Vojislav Seselj, achitat spre surprinderea generala in prima instanta pentru crime de razboi si crime impotriva umanitatii in timpul conflictului din Balcani. Un verdict care se va da la ora 12 GMT, in…

- Rusia a afirmat duminica ca regimul sirian nu a folosit arme chimice in timpul raidurilor sale impotriva rebelilor din orasul Duma, in estul provinciei Ghouta, contrar suspiciunilor Statelor Unite.

- Parchetul din Zagreb a anuntat sambata inculparea a 22 de sarbi din Croatia, acuzati de crime de razboi impotriva populatiei civile si a prizonierilor de razboi, comise in 1991 in timpul conflictului sarbo-croat, relateaza AFP. Cei 22 de sarbi sunt acuzati ca in septembrie 1991 au ucis…

- Un nou scandal de proportii a izbucnit in justitia din Romania. E conflict pe fata intre Directia Nationala Anticoruptie (DNA) si DIICOT. Totul a pornit de la faptul ca procurorii DNA au deschis o ancheta in rem pentru abuz in serviciu, iar Daniel Horodniceanu ar fi cel vizat. "Urmarirea e fata de fapte,…