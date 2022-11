Stiri pe aceeasi tema

- Un videoclip arata cum ceața invaluie totul in New Delhi, dupa ce s-a terminat serbarea de Diwali in care s-au folosit multe petarde. Indicele de calitate al aerului a variat in jurul categoriei „foarte slab” in New Delhi, miercuri (26 octombrie), la cateva zile dupa ce orașul a sarbatorit Diwali cu…

- Avand in vedere ca bombardamentele rusești lovesc in mod repetat infrastructura critica din Ucraina, locuitorii au inceput sa cumpere generatoare de energie și arzatoare de gaz, in apropierea iernii. Intr-un magazin cu obiecte pentru casa din capitala Kiev, unii cumparatori au declarat sambata (15 octombrie)…

- Baquer Namazi, un cetațean iraniano-american in varsta de 85 de ani care a fost condamnat și inchis de regimul de la Teheran sub acuzații de spionaj pe care Statele Unite le-au considerat lipsite de temei, a sosit miercuri (5 octombrie) la Muscat in Oman, dupa ce Iranul i-a permis sa plece la tratament…

- Pagubele de mediu din Ucraina cauzate de invazia Rusiei au fost estimate la aproximativ 36 de miliarde de euro (35,3 miliarde de dolari), milioane de hectare de rezerve naturale fiind amenințate, a declarat luni ministrul ucrainean al mediului. O cincime din ariile protejate din Ucraina risca sa fie…

- Noua Zeelanda a renunțat luni la regulile privind purtarea maștilor și la obligativitatea vaccinarii, punand capat celor mai stricte restricții din lume privind pandemia COVID-19, la aproximativ doi ani dupa ce au fost puse in aplicare. Prim-ministrul Jacinda Ardern a declarat, in cadrul unei conferințe…

- Ministerul Apararii din Rusia a acuzat sambata Ucraina de otravirea unor militari rusi, la sfarsitul lui iulie, in regiunea ucraineana Zaporojie (sud-est), aflata partial sub controlul armatei ruse, fara sa prezinte probe in acest sens, relateaza Reuters. Sursa citata susține ca un numar de militari…

- Un tribunal ucrainean a condamnat luni un soldat rus la 10 ani de inchisoare, dupa ce l-a gasit vinovat de incalcarea legilor de razboi prin faptul ca a tras cu un tanc asupra unui bloc de apartamente cu mai multe etaje, a declarat un oficial al Ministerului de Interne, potrivit Reuters. Fii…