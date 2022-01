Stiri pe aceeasi tema

- Conform tradiției, in ajunul Craciunului pe stil vechi, sarbii din Timișoara au aprins badnjakul in curtea bisericii lor din Piața Unirii, unde mulți credinciosi au participat la slujba. Arderea badnjakului este una dintre tradițiile respectate de sarbii din vestul țarii in fiecare an.Badnjakul se…

- Anna Lesko, Irina Rimes, Ianna Novac și Radu Sarbu sunt doar cațiva populari artiști care, an de an, pastreaza pomul de iarna pentru 7 ianuarie. Daca cei de pe malul drept al Prutului sunt satuli de distracție dupa un Craciun și Revelion spumos, vedetele in cauza, basarabeni la origine, de-abia diseara…

- Un lot de piese auto uzate a fost introdus ilegal in țara, prin punctul de trecere a frontierei Leușeni. Cazul a fost consemnat astazi, 31 decembrie curent, de catre echipele mobile ale IGPF in urma unor acțiuni desfașurate pe linia contracararii ilegalitaților la frontiera, Noi.md cu referire la OFICIAL.…

- In urma cu 32 de ani, un grup de ingineri ieseni punea la cale o conspiratie pentru organizarea unor manifestatii de amploare impotriva oranduirii socialiste. Organizatorii au cerut inclusiv sprijinul Ambasadei sovietice, insa complotul a fost deconspirat, iar cand la Timisoara avea loc mitingul de…

- Operațiune de amploare la Timișoara, unde primarul Dominic Fritz a semnat pentru ridicarea a 11 terase de pe domeniul public. Fritz spune ca deși HORECA e o parte importanta a industriei locale, incalcarea legii nu poate fi tolerata. In urma cu mai bine de o luna, CL Timișoara a triplat impozitele…

- Mulți dintre noi gasim bani vechi prin casa și ne intrebam daca se pot schimba banii vechi și ce banca ii cumpara. Ei bine, banii vechi, uzați sau deteriorați se pot schimba la Banca Naționala a Romaniei. De cate ori nu ați auzit un apropiat spunand “Am gasit banii aștia vechi prin casa. Ce-aș putea…