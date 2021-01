Sârbii din România au ars Badnjak+ul VIDEO Credincioșii ortodocși sarbi praznuiesc Nașterea Domnului, “Craciunul, dupa calendarul de rit vechi, in data de 7 ianuarie. Potrivit tradiției, sarbatoarea incepe in ajun cu ceremonia arderii „Badnjak-ului„, adica cu aprinderea stejarului in curtea bisericilor. La Catedrala ortodoxa sarba din Timișoara din Piața Unirii și la Biserica Sarbeasca din Mehala, ceremonia „Badnjak„-ul a inceput miercuri seara, de la ora 17, fara a fi urmata, din cauza restricțiilor, de tradiționalul concert de colinde din biserica. Cei prezenți la ceremonialul arderii „Badnjak„-ului primesc legaturi din crenguțe de stejar… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Bucurie mare pentru zeci de sarbi din Timișoara care miercuri seara, adica in Ajunul Craciunului pe rit vechi, s-au adunat in curtea Bisericii Ortodoxe Sarbe și au aprins badnjak-ul, o tradiție straveche ce simbolizeaza un nou inceput, belșug și sanatate.Flacarile au fost mari la aprinderea copacului…

- Badnjakul (stejarul) este aprins simbolic, de comunitatea de rit vechi din Timișoara, pentru a celebra Ajunul Craciunului. Și in acest an, care a inceput sub spectrul pandemiei de coronavirus, stejarul a fost aprins in fața Catedralei Ortodoxe Sarbe din Piața Unirii, in prezența unui numar restrans…

- O parte din a doua transa de vaccinuri impotriva COVID a ajuns marți dimineața in Romania, pe Aeroportul „Henri Coanda” din Otopeni, urmand ca in cursul zilei de astazi și maine sa ajunga alte doze de vaccin impotriva infectiei cu SARS-CoV-2. Comitetul national de coordonare a activitatilor privind…

- A doua tranșa de vaccinuri anti-COVID urmeaza sa soseasca marți, 29 decembrie, in Romania. Este vorba despre 140.400 de doze de vaccin de la Pfizer BioNTech, care de aceasta data vor fi transportate pe cale aeriana, urmand sa ajunga pe aeroporturile din Otopeni, Timișoara și Cluj- Napoca.

- Sarbii au ajuns cu pista de biciclete de pe digul Begai la frontiera Romaniei. Nu mai este mult pana cand se va putea pedala de la Timisoara pana la Zrenjanin, o distanta de aproximativ 75 de kilometri.

- Noua vedeta a politicii din Romania, George Simion, a ajuns in aceata seara la Timisoara pentru a participa la evenimentele de comemorare a Revolutiei din 1989. Mai multi timisoreni l-au impiedicat insa sa depuna lumnanari pe treptele Catreralei, fiind nevoie de interventia jandarmilor pentru ca lucrurile…

- Reprezentanții rețelei de monitorizare a mediului URADMonitor au postat pe pagina de Facebook ”Ce respir?” un rasuns la comentariile comisarului șef Gheorghe Calinoiu de la Garda de Mediu Dolj. Acesta a susținut in Gazeta de Sud ca nu are incredere in senzorul independent montat de URAD și nici macar…

- Reprezentantii cultelor religioase din Romania au cerut, in cadrul unei intalniri organizata de Secretariatul de Stat cu privire la masurile pentru limitarea raspandirii SARS-CoV-2, ca in perioada anotimpului rece, cand se sarbatoreste si Nasterea Domnului, sa se evite ”revenirea la masurile care dispuneau…