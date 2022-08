Stiri pe aceeasi tema

- Multa lume a ințeles pe dos avertismentul de duminica al președintelui sarb Alexandar Vucic. Acesta anunțase ca trupele kosovare vor ataca la miezul nopții sarbii, referindu-se la sarbii din Kosovo; multa lume a ințeles ca albanezii vor ataca Serbia. De fapt, așa cum a și avertizat președintele sarb,…

- Duminica noapte, Balcanii erau sa ia foc, din nou, dupa ce autoritațile kosovare au instalat blocaje la frontiera dintre Serbia și provincie. Motivul este unul aparent pașnic: Kosovo vrea sa-i oblige pe etnicii sarbi sa-și schimbe documentele de identitate și numerele de la mașini cu acte și numere…

- Europa se afla in pragul unui nou conflict. La 14 ani dupa declararea independentei de Serbia, tensiunile in Kosovo risca sa explodeze iar. Etnicii sarbi din nord au blocat cateva sosele si un punct de trecere a frontierei si au tras focuri de arma in directia politiei. In orasele din Kosovo au sunat…

- Liderii de la Pristina ii provoaca pe sarbi la un scenariu militar, iar președintele Aleksandar Vucic a spus clar ca nu va permite ca evenimentele din 2004 sa se repete, a adaugat Aleksandar Botsan-Kharchenko, Ambasadorul Rusiei in Serbia. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Minoritatea sarba din Kosovo a inlaturat luni baricadele ridicate in nordul teritoriului dupa amanarea de catre Pristina a masurilor pe care le considera ofensatoare, relateaza Agenția France Presse, citata de Agerpres.

- Minoritatea sarba din Kosovo a inlaturat luni baricadele ridicate in nordul teritoriului dupa amanarea de catre Pristina a masurilor pe care ea le considera ofensatoare, ultimul puseu de tensiuni din fosta provincie sarba, relateaza France Presse, potrivit agerpres. Fii la curent cu cele mai…

- Guvernul de la Priștina a anunțat, in cursul nopții de duminica spre luni, ca amana pana la 1 septembrie implementarea masurii care i-a scos in strada pe etnicii sarbi din nordul Kosovo. Aceștia au blocat duminica drumurile spre Serbia, au tras cu focuri de arma inspre polițiști și i-au agresat pe mai…

- Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic a comparat problema recunoașterii independenței Kosovo pentru aderarea țarii la UE cu o capcana de șoareci și cașcaval gratuit. Liderul saib a declarat despre acest lucru joi in cadrul unei conferințe de presa comuna cu președintele Consiliului European, Charles…