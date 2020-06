Sârbii, chemaţi la urne, în primele alegeri din Europa după ieşirea din izolare Cei 5,5 milioane de sarbi cu drept de vot sunt convocati duminica la urne pentru a-si alege noul parlament in primele alegeri nationale in Europa de la instituirea masurilor restrictive din cauza epidemiei de COVID-19 in urma cu aproximativ trei luni, conservatorii de la putere fiind creditati cu prima sansa pentru a castiga o majoritate confortabila, relateaza Reuters. Sectiile de votare sunt dotate cu masti de fata si dezinfectanti pentru maini pentru alegatori, asteptandu-se ca multi dintre ei sa nu se prezinte la urne, in parte din cauza temerilor de a se infecta. Dar rata de participare ar… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

