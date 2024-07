Stiri pe aceeasi tema

- David Popovici a facut spectacol la Jocurile Olimpice. A scris istorie pentru inotul romanesc, iar alaturi in aceasta zi importanta i-a fost și iubita lui, Taisia Nițuleasa, care a mai fost prezenta și in alte momente decisive pentru sportiv.

- David Popovici (19 ani) a oferit o prima reacție, dupa ce a cucerit medalia de aur in finala probei de 200 metri liber de la Jocurile Olimpice. Este primul campion olimpic din istoria inotului masculin romanesc! Considerat principal favorit inaintea probei de 200 de metri, David Popovici și-a respectat…

- Sportivii romani vor evolua la Jocurile Olimpice de la Paris, pe 29 iulie, la canotaj, mountain bike, inot, tenis si tenis de masa. LUNI 29... The post Luni, ziua primei finale pentru delegația tricolora. Pumnii stranși pentru David Popovici appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- David Popovici a obținut cel mai bun timp din seriile de la 200 de metri liber de la Jocurile Olimpice și s-a calificat in semifinale. Inotatorul roman a fost cel mai rapid fara sa forțeze și s-a impus fara emoții in fața rivalilor de la Paris. David a evoluat in seria 4 de calificare (n.r ultima),…

- Duminica va fi o zi plina la Paris, iar mulți sportivi romani intra in competiție. Printre ei și David Popovici, dar și echipa feminina de gimnastica. Programul sportivilor romani de duminica, de la Jocurile Olimpice de la Paris: 10:30 Gimnastica artistica, Arena Paris Bercy / Echipe feminin – Calificari:…

- David Popovici (19 ani) este vazut de specialiștii de la Swimming World Magazine drept principalul favorit in proba de 200 metri liber la Jocurile Olimpice de la Paris. David Popovici incepe evoluția sa la Jocurile Olimpice de la Paris in La Defense Arena, cu seriile și semifinalele probei de 200 metri…

- David Popovici (19 ani) și-a inceput parcursul la Campionatele Europene de la Belgrad, ultimul sa competiție inaintea de Jocurile Olimpice de la Paris, cu seriile din proba de 100 metri liber. El a inotat cele doua lungimi de bazin in 47,94 s. In complexul ”Milan Gale Muskatirovic”, denumit așa dupa…

- Australianul Kyle Chalmers (26 de ani) și-a obținut biletul pentru Jocurile Olimpice de la Paris in proba de 100 metri liber, dar a dezvaluit ca pentru a ajunge acolo a facut la inceputul saptamanii patru injecții cu cortizon pentru durerile de spate. Kyle Chalmers, unul dintre favoriții la titlul olimpic…