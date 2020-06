Stiri pe aceeasi tema

- Anul trecut, intr-o zi de 6 iunie, lansam oficial unlimited.tiff.ro , primul serviciu de streaming inițiat de un festival de film in aceasta parte a Europei. Maine, dupa un an foarte plin, in care ne-am bucurat de intalnirea cu voi, sarbatorim 1 an de TIFF Unlimited cum știm noi mai bine: cu filme.…

- Sistemele de sanatate fac diferenta dintre tari, iar in interiorul tarii diferenta este data de modul de administrare a spitalelor. In judetele in care directorii sunt capabili, sunt buni administratori, situatia este sub control, indiferent de materialele pe care le au la dispozitie. Din cauza incapacitatii…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a discutat cu liderii socialiștilor europeni despre criza coronavirusului. Ciolacu a precizat faptul ca a prezentat masurile gandite de PSD și a solicitat un raspuns integrat la nivel european.Citește și: Strigatul de revolta al unui doctor din…

- In urma deciziei Comitetului Executiv UEFA din 17 martie, Campionatul European a fost reprogramat in 2021, in perioada 11 iunie – 11 iulie. Intre timp, forul de la Nyon a anunțat și noul program al meciurilor de la turneul final care va fi gazduit de 12 orașe de pe intreg teritoriul Europei, inclusiv…

- Numeroși medici și asistente și-au inaintat demisiile zilele trecute la Sofia invocand lipsa de echipamente de protecție necesare in tratarea bolnavilor cu coronavirus, scrie Al Jazeera.Medicii și asistentele din doua spitale de la Sofia au anunțat ca nu pot lucra in condițiile oferite de stat.Aceștia…

- Comisia a introdus o cerința ca exporturile de echipamente individuale de protecție (EIP) in afara Europei sa aiba loc numai daca sunt autorizate de statele membre, conform unui comunicat de presa, transmis luni, de Comisia Europeana, anunța MEDIAFAX.Masura, adoptata in cadrul procedurii de…

- In contextul evolutiei epidemiei de infectie cu COVID 19 la nivelul Europei, Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca la nivelul mai multor state europene au fost adoptate masuri exceptionale menite sa contribuie la limitarea raspandirii infectiei cu COVID 19, cu impact asupra liberei circulatii…

- Economia Germaniei, prima putere economica a Europei, ar putea scadea, in 2020, pentru prima data de la criza financiara mondiala din 2009, este de parere Stefan Schneider, economist-sef al Deutsche Bank, citat de Reuters, potrivit MEDIAFAX.Stefan Schneider, economist-sef al Deutsche Bank…