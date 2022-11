Sarbatorile zilei de 5 noiembrie

Stiri pe aceeasi tema

- Treisprezece persoane au fost transportate la spital, sambata dimineata, dupa ce un microbuz cu pasageri si o autoutilitara s-au ciocnit, intr-o intersectie din municipiul Alexandria. In urma impactului, microbuzul, in care se aflau 15 persoane, s-a rasturnat. Fii la curent cu cele mai noi…

- Sarbatorile zilei de 4 noiembrie Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente…

- Ortodoxe Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa…

- O persoana a decedat, iar doua au fost ranite intr-un grav accident rutier produs, miercuri, pe raza orasului Vicovu de Sus, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Suceava. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Ortodoxe Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa…

- Sarbatorile zilei de 1 noiembrie Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente…

- Peste 75% din culturile de toamna au fost calamitate in Vrancea din cauza secetei pedologice, cea mai mare suprafata calamitata inregistrandu-se la cultura de grau, potrivit datelor Directiei pentru Agricultura Judetene (DAJ), scrie Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Autoritatile intervin, duminica, la un accident produs in judetul Iasi, in care au fost ranite opt persoane. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica…