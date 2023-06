Stiri pe aceeasi tema

- Horoscopul zilei de 25 iunie 2023. Varsatorii se indragostesc cu ușurințaHoroscopul zilei de 25 iunie 2023 spune ca nativii din zodia Varsatorului se indragostesc cu ușurința. Aceste zodii au șansa sa-și gaseasca sufletul pereche. Este o perioada foarte buna pentru nativii care iși doresc o poveste…

- Trei persoane au fost ranite grav, fiind inconștiente, in urma unui accident care a avut loc duminica, pe DN 1, intre Cluj-Napoca și Oradea, in zona localitații Șaula, din județul Cluj, informeaza Mediafax.​Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane, accidentl a avut…

- Pompierii intervin, duminica, pentru stingerea unui incendiu care a izbucnit la o hala de depozitare de mase plastice din localitatea Botiz. Nu sunt anuntate victime.”Pompierii militari din cadrul Detasamentului de Pompieri Satu Mare intervin in aceste momente pentru localizarea si lichidarea unui…

- Sarbatorile zilei de 20 iunie - Sfantul Metodie și Sfantul CalistOrtodoxe CITESTE SI BREAKING NEWS Se cutremura Romania: al doilea seism puternic, in nici 24 de ore 06:20 992 Noua inșelaciune lasa oamenii fara bani: 'Daca nu finalizați comanda, vine Poliția și va aresteaza' - Pațania unei femei…

- Sarbatorile zilei de 6 iunie - Sfantul Ilarion cel Nou și Sfantul VisarionOrtodoxe CITESTE SI BREAKING NEWS Incendiu mistuitor la Manastirea Turnu din localitatea Targsoru Vechi: cinci autospeciale se lupta cu flacarile 05:21 695 Scene șocante in București: A fost injunghiat și talharit in plina…

- Pompierii militari ai Detașamentului Sebiș, impreuna cu personalul Ocolului Silvic, au acționat in cursul nopții trecute pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la vegetație... The post Incendiu in miez de noapte in zona impadurita a composesoratului Groșeni. 16 hectare de vegetație…

- Traficul de pasageri pe aeroporturile din Romania in luna martie, potrivit cifrelor oferite de Asociația Aeroporturilor din Romania, ne arata ca aerogara din Tauții Magherauș a depașit aeroportul din Satu Mare la numarul de pasageri. Aeroportul Internațional „Maramureș” ocupa locul 12 la nivel național…

- Pompierii au intervenit cu doua autospeciale de stingere cu apa și spuma pentru stingerea unui incendiu produs la o casa de pe strada Petru Bran din municipiul Satu Mare. Ajunși la locul intervenției, un echipaj a patruns in locuința pentru recunoaștere și salvare. In interiorul acesteia a fost gasit…