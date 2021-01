Sarbatorile zilei de 25 ianuarie

Ortodoxe

Sf. Ier. Grigorie Teologul, arhiepiscopul Constantinopolului; Sf. Ier. Bretanion, episcopul Tomisului



Greco-catolice

Sf. aep. Grigore din Nazianz; Sf. ep. m. Bretanion din Tomis



Romano-catolice

Convertirea Sf. Paul, ap.

Sf. Bretanion, ep. de Tomis





Sfantul Ierarh Grigorie Teologul este pomenit in calendarul crestin ortodox in 25 ianuarie.



S-a nascut in apropierea Naziansului, o cetate din Capadocia. Studiile le-a facut in Cezareea Capadociei, unde l-a intalnit pe Sfantul Vasile cel Mare,…