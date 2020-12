Sarbatorile zilei de 2 decembrie

Ortodoxe

Sf. Proroc Avacum; Sf. Mc. Miropi; Sf. Ier. Solomon, arhiepiscopul Efesului



Greco-catolice

Sf. pf. Avacum



Romano-catolice

Ss. Bibiana, m.; Silveriu, pp. m.; Habacuc, profet





Sfantul Proroc Avacum este pomenit in calendarul crestin ortodox la 2 decembrie.



Inainte de caderea in robia babiloniana a evreilor, Sfantul Proroc Avacum a prorocit caderea Ierusalimului si a bisericii din Ierusalim (Templul).



Cand a intrat in Ierusalim imparatul Imperiului Babilonian Nabucodonosor (586 i.Hr.),…