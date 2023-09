Sarbatorile zilei de 19 septembrie - Sfinții mucenici Trofim, Savatie si Dorimedont

Ortodoxe

Sf. Mc. Trofim, Savatie si Dorimedont

Greco-catolice

Sf. m. Trofim, Savatie si Dorimedont

Romano-catolice

Sf. Ianuariu, ep. m.

si Dorimedont sunt pomeniti in calendarul crestin ortodox in ziua de 19 septembrie.

Antiohia, unul dintre marile orase ale antichitatii si, mai tarziu, unul dintre principalele centre ale crestinismului timpuriu, gazduia, in timpul in care Sfintii Trofim si Savatie se aflau in cetate, serbari in cinstea zeului…