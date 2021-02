Sarbatorile zilei de 19 februarie

Ortodoxe

Sf. Ap. Arhip, Filimon si sotia sa, Apfia



Greco-catolice

Sf. ap. Arhip, Filimon si Apfia



Romano-catolice

Sf. Mansuet, ep.





Sfintii Apostoli Arhip, Filimon si sotia sa, Apfia, sunt pomeniti in calendarul crestin ortodox la 19 februarie.



Sfantul Apostol Arhip este unul din cei 70 de apostoli. A fost episcop dupa Sfantul Epafras, in Colose, oras antic din Frigia, renumit in randul crestinilor ca cetate careia Sfantul Apostol Pavel ii adreseaza una dintre epistolele sale.



Pentru aceasta…