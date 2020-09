Ortodoxe Sf. Ier. Eumenie, episcopul Gortinei; Sf. Mc. Ariadna

Greco-catolice

Sf. ep. m. Eumenie al Gortinei



Romano-catolice

Sf. Iosif din Copertino, pr.





Sfantul Ierarh Eumenie este pomenit in calendarul crestin ortodox in 18 septembrie.



Cuviosul Eumenie a placut lui Dumnezeu din tinerete, pentru ca a calatorit pe calea cea stramta care duce la cer, potrivit spuselor: "Nevoiti-va a intra prin poarta cea stramta, prin care, ca sa poata intra cineva, doua sarcini grele are a lepada: averea si trupul" (Vietile Sfintilor).



Fiind mai intai lumina…