Sarbatorile zilei de 16 decembrie

Ortodoxe

Sf. Proroc Agheu; Sf. Teofana imparateasa



Greco-catolice

Sf. pf. Agheu



Romano-catolice

Ss. Adelaida, imp.; Aggeu, profet





Sfantul Proroc Agheu este pomenit in calendarul crestin ortodox la 16 decembrie.



Sfantul Agheu s-a nascut in Babilon, in vremea robiei poporului evreu, fiind din semintia lui Levi. S-a intors la Ierusalim cand era inca tanar si, impreuna cu iudeii condusi de Zorobabel si de arhiereul Iosua, a fost unul din sustinatorii ideii de refacere a templului distrus de chaldei.



In…