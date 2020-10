Stiri pe aceeasi tema

- Biserica Ortodoxa o cinsteste pe Sfanta Cuvioasa Parascheva, ocrotitoarea Moldovei, ale carei moaste se afla la Catedrala Mitropolitana din Iasi.Sfanta Cuvioasa Parascheva este ocrotitoarea orasului Navodari, fiind cinstita in mod deosebit la biserica din localitate.Ieri, de la ora 17.00, IPS Teodosie,…

- La 14 octombrie, ortodoxia romaneasca praznuieste pe Sfanta Cuvioasa Parascheva de la Iasi, ocrotitoarea Moldovei, alaturi de Sfantul Ioan cel Nou de la Suceava. Sfanta Cuvioasa Parascheva a trait in prima jumatate a secolului al XI-lea, fiind nascuta in Epivat, in Tracia rasariteana, nu departe de…

- Sfanta Cuvioasa Parascheva de la Iasi, numita "cea Noua", "a Moldovei luminatoare" si lauda intregii Ortodoxii, s-a nascut in satul Epivat din Tracia rasariteana, aproape de Constantinopol, la inceputul secolului al Xl-lea, din parinti binecredinciosi si de bun neam ("Patericul Romanesc" 1, arhimandrit…

- In fiecare an, la 14 octombrie, credincioșii o cinstesc pe Cuvioasa Parascheva. Sfanta Parascheva s-a nascut in secolul al XI-lea, in satul Epivat din Tracia, pe tarmul Marii Marmara, in apropiere de Constantinopol (azi Istanbul). Se spune ca pe cand avea 10 ani, Cuvioasa Parascheva a auzit intr-o biserica…

- Directorul Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a exclus posibilitatea revenirii asupra restricțiilor privind pelerinajul la Sfanta Cuvioasa Parascheva, spunand ca acest lucru poate fi decis "numai la nivel politic"."Nu se va reveni asupra deciziei. Numai daca decizia va fi una politica…

- Patriarhul Daniel face apel la „coresponsabilitate si cooperare pentru a evita constrangeri excesive” si sustine ca interzicerea in acest an a pelerinajului la Sfanta Cuvioasa Parascheva pentru credinciosii care nu locuiesc in municipiul Iasi este o masura disproportionata, discriminatorie si luata…

- Peste 200.000 de oameni au participat, anul trecut, la pelerinajul de Sfanta Parascheva, la Iași. Anul acesta, autoritațile se straduiesc sa-i opreasca pe pelerini și s-a anunțat chiar carantina pentru oraș...