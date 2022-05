Sărbătorile legale care pică în weekend ar putea fi RECUPERATE: propunerea INEDITĂ făcută de parlamentarii PSD-PNL Cand exista sarbatori care pica duminica sa existe ziua urmatoare, luni, sa fie liber pentru a recupera acea zi pe care aveai dreptul sa o ai - este propunerea aflata pe masa parlamentarilor. Daca va fi adoptata, atunci angajații vor putea recupera in timpul saptamanii zilele libere pentru sarbatorile care pica in weekend.La nivel european, Elveția se numara printre statele cu cele mai multe zile libere, 28. Mai puțin lucreaza și cetațenii din Blegia, Lituania sau Cipru.Anul acesta, romanii au 15 zile libere pentru sarbatorile declarate prin lege. 6 dintre aceste zile pica, insa, in weekend. Iar… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

