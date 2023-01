Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii Biroului de Analiza și Prevenire a Criminalitații din cadrul IPJ Valcea au desfasurat in centrele comerciale din municipiul Ramnicu Valcea, activitați de informare și promovare a valorilor non-violentei, pentru reducerea numarului de persoane apartinand grupului vulnerabil-victime ale violentei…

- Zeci de cadre medicale si o interventie care a durat mai bine de 20 de ore! Este maratonul care a facut posibil un adevarat miracol pentru Alexia, adolescenta cu ambele brațe amputate in accidentul produs vineri noapte la Pascani. Fata a ramas fara ambele brate dupa ce autocarul in care se afla impreuna…

- Bunicii care frecventeaza Centrul de zi pentru persoane varstnice Dorohoi, instruiți de pompieri cu privire la siguranța Sarbatorile de Iarna se apropie cu pași repezi și fiecare om este preocupat sa petreaca cat mai mult timp cu cei dragi și sa le ofere cadourile potrivite. Bunicii care frecventeaza…

- Taierea porcului in gospodarii. Pompierii botoșaneni vin recomandari Sarbatorile de Iarna se apropie, iar cetatenii desfasoara in gospodarii o serie de activitati pentru pregatirea preparatelor din carne (sacrificarea animalelor, afumarea preparatelor din carne, etc.). Anii trecuti, mai multi botosaneni…

- A fost deschis primul centru din Brașov pentru victimele violenței domestice. Aici se vor oferi servicii sociale in vederea prevenirii și combaterii violenței domestice și de sprijinire a victimelor pentru depașirea situației de criza și reluarea unei vieți independente. Centrul este administrat de…

- In Romania exista o aplicație digitala pentru victimele abuzurilor. Bright Sky RO este o soluție care poate fi de mare ajutor victimele violenței domestice, dar și pentru colegii, prietenii ori rudele care vor sa ajute și cauta suport și indrumare. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Se circula in condiții de iarna. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca in aceasta dimineața nu erau semnalate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita ca urmare a vreunui eveniment rutier sau a condițiilor meteo nefavorabile. Sunt semnalate precipitații…

- Consiliul Judetean (CJ) Galati va aloca peste 80.000 de lei pentru finantarea unui proiect de sprijin a varstnicilor si a unei campanii de lupta impotriva violentei domestice din mediul rural, informeaza, miercuri, Biroul de presa al institutiei. Cele doua proiecte, in valoare totala de 81.468 lei,…