Stiri pe aceeasi tema

- Vremea s-a schimbat radical in doar 24 de ore, la Poarta Raiului, unde a nins astazi ca in povesti, iar stratul de zapada depus este deja semnificativ. Hotelierii din zona se gandesc deja la debutul sezonului de schi, in zona existand partii pe care zapada persista pana in luna martie. Temperaturile…

- Directorul medical al Institutului "Matei Bals", Adrian Marinescu, a declarat, marti, ca luna octombrie va fi una grea din punctul de vedere al pandemiei de COVID-19, dupa care numarul de cazuri de infectare vor scadea "usor, usor", iar sarbatorile de iarna vor fi, in opinia sa, unele "linistite". "Luna…

