- Primaria municipiului Chișinau informeaza ca pe parcursul saptamanii curente, in sectoarele capitalei, vor fi desfașurate diverse activitați cultural-artistice, cu prilejul sarbatorilor de iarna.

- 50 de stații de așteptare a transportului public din capitala vor fi reabilitate in perioada curenta. Primaria mun. Chișinau anunța ca obiectivele au fost selectate pentru renovare in dependența de starea acestora, incepand de la cele mai avariate și unde pavilioanele sunt lipsa, precum și reieșind…

- Traficul rutier pe str. Alexandru cel Bun, tronsonul cuprins intre strazile Alexandr Pușkin și Mitropolit G. Banulescu - Bodoni, va fi suspendat astazi. Primaria municipiului Chișinau anunța ca masura este luata in legatura cu lucrarile de reabilitare a rețelelor exterioare de apeduct din fonta și a…

- Primaria municipiului Chișinau informeaza ca pe data de 20 noiembrie 2021, in intervalul orelor 10:00-18:00, cele 2 puncte de vaccinare mobile se vor afla in urmatoarele locații: troleibuzul va fi in sectorul Buiucani, bd. Traian 23/1, adiacent bar „Bulvar”, iar autobuzul va staționa in sectorul Centru,…

- Incepand cu 1 noiembrie și pana pe 13 noiembrie va fi suspendat traficul rutier pe str. Alexandru cel Bun, tronsonul cuprins intre strazile Armeneasca și Vasile Alecsandri, anunța Primaria municipiului Chișinau. Masura a fost luata in scopul executarii lucrarilor de reabilitare a rețelelor exterioare…

- Primaria municipiului Chișinau informeaza ca circa 50 000 de elevi și circa 5 000 de cadre didactice și manageriale din instituțiile de invațamint primar și secundar, extrașcolar și special din municipiul Chișinau vor fi incadrați in implementarea proiectului „Dezvoltarea competențelor ecologice pentru…

- Capitala țarii implinește, astazi, 585 de ani, o cifra frumoasa, chiar daca atmosfera de sarbatoare este umbrita de situația pandemica. Totuși, Primaria a pregatit mai multe acțiuni și manifestari cultural - artistice, dedicate sarbatorii „Hramul orașului Chișinau”.

