- Generozitatea și compasiunea se invața și se experimenteaza de la cele mai fragede varste. Consiliul Județean al Elevilor Alba și consiliile școlare au reușit sa stranga peste 600 de cadouri, de sarbatori, pentru copii din județ care invața in școli din mediul rural sau din zona Apusenilor. Inițiativa…

- Primaria Cluj-Napoca aloca teren și susține proiectul “Casuța parinților” – o inițiativa de suflet, pentru familiile cu copii sub tratament oncologic la Cluj-Napoca. “Casuța parinților” este CASA familiilor unite impotriva cancerului. Casa departe de casa, unde viața continua, și care aduce normalitatea…

- Sarbatorile de Iarna se apropie cu pași repezi, iar vedetele noastre s-au cam lasat cuprinse de nostalgie. Ștefan Banica rememoreaza și el cele mai frumoase momente din copilarie și iși aduce aminte cu drag de perioada in care nu avea nicio grija și totul i se parea simplu.

- Sarbatorile de iarna reprezinta, ca de obicei, un bun prilej de a fi mai generoși și mai blanzi cu semenii noștri aflați in nevoi. Dragostea de aproapele nostru și generozitatea sunt valori care li se insufla copiilor și tinerilor in școli și in familie. Și anul acesta, elevii alecsandrieni, impreuna…

- Jandarmii de la Gruparea Mobila Burebista Brașov le-au facut o surpriza micuților cu dizabilitați de la centrul de plasament din localitatea Bradet. Cei 48 de copii cu probleme de sanatate de aici au avut parte de o mare bucurie din partea jandarmilor, iar cadourile oferite de aceștia le-au mai alinat…

- Perioada sarbatorilor de iarna este una frumoasa, pentru cei mai multi dintre noi, dar este si stresanta, pentru ca vorbim de planificarea cheltuielilor, de planificarea vacantelor sau pur si simplu de relatia cu persoana iubita.

- O parte dintre varstnicii de la caminul din Alba Iulia vor avea un nou ”look” de Sarbatorile de Craciun. Un grup de stiliști va tunde și va coafa gratuit peste 50 de persoane. Inițiativa i-a aparținut Iuliei Niculescu, proprietara unui salon din Alba Iulia, care, impreuna cu alți cinci hair-stiliști…

- Ministerul Educatiei de la Moscova a dat ordin tuturor scolilor din Rusia sa organizeze o lectie tematica dedicata pustii de asalt Kalasnikov (AK-47), apreciind ca o astfel de ora va contribui la formarea sentimentului de patriotism la copii "ca o categorie moral-spirituala", inspirandu-i sa se alature…