- Proiectul „Impreuna de sarbatori‟, inițiat de doi studenți vranceni, Alexandru Șengenc și Madalina Ungureanu, debuteaza anul acesta mai devreme cu ediția de Paște. „Pentru prima data in cei 7 ani, prin intermediul proiectului «Impreuna de sarbatori» ne propunem sa aducem bucuria in casele copiilor defavorizați…

- Papa Francisc i-a chemat pe credinciosi la Vigilia Pascala din Sambata Mare sa nu-si piarda speranta in criza prelungita a coronavirusului, noteaza dpa si vaticannews. „La ceas de intuneric, cand omenirea se confrunta cu pandemia si alte boli, crestinii trebuie sa puna la inima mesajul de Paste al ingerului…

- Un eveniment rutier a avut loc astazi la Odobești, in zona centrala a orașului, mai exact, in fața la Patiseria Ștefan. Din primele date, este vorba despre o tamponare intre doua autovehicule, un autoturism și o autoutilitara de transport produse de panificație. Conform purtatorului de cuvant al IPJ…

- Doi ursi au fost surprinsi, marti, pe partiile din statiunea Predeal, insa doar in cazul unuia dintre acestia schiorii aflati la fata locului au sesizat prezenta lui prin apel la 112, a informat IJJ Brasov. Unul dintre ursi a fost vazut si filmat pe partia Subteleferic, iar prezenta acestuia a fost…

- Corpul de control al premierului liberal Florin Cițu se duce peste Minsterul Sanatații condus de useristul Vlad Voiculescu. Verificarile sunt demarate dupa ce Ministerul Sanatații a inceput sa publice in luna martie situația testarilor și a spitalizarilor in fiecare județ. Premierul liberal a anunțat…

- PNL-iștii care conduc județul se lauda pe toate drumurile ca rata de infectare cu Covid este in Vrancea mica, mititica, sub 1. Asta spre deosebire de debutul pandemiei, cand eram pe locurile 2-3 ca rata de infectare. Conform stiripesurse.ro, care citeaza date de la Ministerul Sanatații, in primele trei…

- Fetele de argint ale Focșaniului: Alexandra Banciu, Karina Toader, Andreea Tanase, Corina Ilinoiu Andreea Tanase, la cinci sutimi de secunda de medalia de bronz și record personal la 400 metri Atletismul a oferit un nou motiv de bucurie iubitorilor de sport focșaneni! La Campionatul Național de sala…